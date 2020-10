La pandemia di Coronavirus non accenna a smettere, ma molte produzioni di alto livello non smettono di lavorare tra problemi di contagio e norme igienico-sanitarie da rispettare. Anche Stranger Things, serie di punta del colosso Netflix, si porta avanti con il lavoro. Infatti, i produttore hanno deciso di svelare i titoli dei primi tre episodi della quarta stagione, che tutti noi fan non vediamo l’ora di guardare.

Le novità della quarta stagione di Stranger Things

Il primo episodio si intitolerà The Hellfire Club, il secondo Tik Tok Mr Clock e infine il terzo You Snooze You Lose. Vi dicono qualcosa?

Avevamo lasciato i protagonisti della serie in procinto di andare alle superiori dopo aver sconfitto una minaccia veramente enorme nella terza stagione. Hopper era stato dato per morto tra lo strazio generale, ma è riapparso in Kamchatka in un trailer anticipatorio della quarta stagione, per la gioia di milioni di fan.

Cosa aspettarsi da questa quarta stagione? Beh, le premesse sono molto interessanti, in primis dagli attori della serie. Infatti, Noah Schnapp (Will Byers nella serie) aveva dichiarato già a marzo di aver dato una letta alla nuova sceneggiatura. Millie Bobby Brown invece (nella serie interpreta Undici), aveva dichiarato il finale che avrebbe voluto vedere per il suo personaggio, ovvero un matrimonio conclusivo con Mike per sancire l’amore tra i due e soprattutto un lieto fine per Stranger Things.

Dalle dichiarazioni dei Fratelli Duffer sappiamo già che Stranger Things avrà 5 stagioni, dopo le quali la sere potrà essere considerata conclusa. Insomma, non resta che attendere la fine delle riprese e la pubblicazione sulla piattaforma streaming di Netflix!