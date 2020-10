In queste giornate autunnali caratterizzate da pioggia e freddo, il rimedio migliore è quasi sempre restare a casa sul divano a guardare la TV. Netflix diventa quindi un prezioso alleato per passare del tempo guardando qualcosa di interessante ed avvincente.

In nostro soccorso interviene direttamente la piattaforma di streaming per consigliarci quali sono i film e le serie TV più viste in Italia. Le produzioni originali Netflix svettano in questa classifica, sottolineando come la qualità nel tempo si sia alzata notevolmente. Tuttavia non mancano film e serie TV esterne per tutti i gusti.

Ci teniamo a sottolineare che per stilare la classifica, Netflix tiene conto delle visualizzazioni totalizzate dai contenuti nei giorni precedenti. La base di riferimento è il territorio Italiano e, come sappiamo, il catalogo è in continua evoluzione.

Ecco i contenuti più visti su Netflix

Emily in Paris The Haunting of Bly Manor Hubie Halloween Ratched War Dogs – Trafficanti Cattivissimo me 3 Le regole del delitto perfetto Safe House – Nessuno è al sicuro Enola Holmes Lucifer

Il primo posto va ad Emily in Paris, una serie incentrata su Emily Cooper che ottiene il proprio lavoro dei sogni a Parigi. La ragazza americana si troverà quindi catapultata in una realtà del tutto nuova e pronta a vivere una avventura inaspettata.

La medaglia d’argento è conquistata da The Haunting of Bly Manor. La serie è la seconda stagione della serie antologica “The Haunting” ed è un horror con punte di sovrannaturale.

Sul gradino più basso del podio invece si piazza Hubie Halloween. Il film è incentrato su Hubie (Adam Sandler) che si troverà a combattere il terrore causato da Halloween tra le strade della sua amata Salem.