Fifa 21 è arrivato finalmente sugli scaffali, il gioco dedicato al mondo del calcio più famoso del pianeta è infatti disponibile all’acquisto e al download ed è pronto a muovere milioni di sfide calcistiche online.

Una delle modalità più apprezzate è sicuramente Ultimate Team, la quale consente di sfidare gli utenti di tutto il pianeta creando la propria rosa con i nostri giocatori preferiti e i campioni più famosi del pianeta.

Ovviamente creare una rosa forte è un passo indispensabile per poter vincere e ottenere risultati soddisfacenti, la bravura infatti è indispensabile, ma deve essere supportata da calciatori adeguati, ecco tutti i consigli necessari per creare un team forte.

Ecco le info che cercavate

Ovviamente creare un team degno di nota passa da vari step, non potrete arrivare fin da subito ad avere Ronaldo, Messi e Neymar in squadra, forse non li avrete mai, ma comunque potrete pian piano accaparrarvi palyers di un certo livello.

Innanzitutto per quanto riguarda la costruzione della squadra partite da un progetto ben definito e seguitelo sempre, ad esempio scegliete un campionato e incentrate la squadra su esso, in modo da avere sempre intesa a 100, i più consigliati sono ovviamente Ligue 1 e Premier League, con ovviamente alcune eccezioni da altri campionati come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, troppo forti per non essere considerati.

Ovviamente partite la basso, acquistando giocatori poco costosi e con ottime stats a seconda del ruolo da investire, ovviamente una buona velocità e un buon fisico per i difensori (con magari un buon passaggio), velocità e passaggio alti per i centrocampisti e ovviamente velocità al top e tiro letale per gli attaccanti, magari con un ottimo dribbling.

Inutile stare a dire che all’inizio dovrete accontentarvi di players di medio basso livello, ma col tempo accumulando crediti e aprendo pacchetti vinti potreste riuscire ad acquistare almeno una punta di diamante, personalmente vi consigliamo almeno un giocatore con 5 stelle piede debole, troppo utile per non averne almeno uno.

Con questi consigli inizierete la vostra avventura su FUT nel modo giusto, non vi resta che giocare, fare le SBC e sperare anche bella fortuna, scendete in campo.