Expert racchiude nuove offerte assolutamente interessanti in un volantino che vuole assecondare le richieste dei consumatori, proponendosi come valida alternativa all’Amazon Prime Day, sia alle campagne promozionali delle dirette concorrenti.

Per tutto il mese corrente, ricordando infatti che è attivo fino al 25 ottobre, il volantino di casa Expert riprende il filo conduttore della scorsa soluzione, proponendo al cliente che deciderà di acquistare un regalo assolutamente speciale. Al superamento dei 199 euro di spesa, infatti, sarà possibile ricevere gratis la padella Sphera Tognana, una multiuso comodissima perché utilizzabile appunto su gas, fornello a induzione o direttamente in forno (il suo prezzo al pubblico è di 199 euro). La consegna dell’omaggio sarà immediata in cassa, non sarà necessario attendere alcun intervallo temporale.

Volantino Expert: le offerte sono interessanti

Le offerte del volantino Expert sono da reputare ugualmente interessanti, proprio per la loro capacità di scontare sia i top di gamma, che i dispositivi appartenenti alla fascia media. Lo smartphone da consigliare subito è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un vero e proprio must have, sopratutto in questa nuova veste di Fan Edition con processore Snapdragon, al prezzo di soli 669 euro. L’altro top da non perdere di vista è l’Oppo Reno 4 Pro, recentemente proposto al pubblico mondiale, presenta una richiesta finale elevata, sono 799 euro, ma le qualità sono tantissime.

Naturalmente all’interno del volantino Expert si trovano anche altri smartphone e prodotti in promozione, collegatevi al sito ufficiale per conoscerli da vicino.