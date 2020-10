CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 40 disponibile ancora per poco con 40GB

Quando CoopVoce ha scelto di dare il suo contributo alla telefonia mobile, nessuno sembrava interessarsi. Molti utenti infatti avevano un’opinione molto chiara di questo provider lanciato da Coop: ottimi prezzi ma troppo esigui i contenuti all’interno delle promo.

Tutto però poi è cambiato con una nuova strategia che l’azienda ha introdotto per tenere testa a tutte le altre realtà. In questo modo finalmente CoopVoce sembra essere riuscito a diventare uno dei gestori più affidabili e ricercati, soprattutto grazie ai contenuti delle offerte. Ci sono infatti proposte molto interessanti che costano davvero poco e riescono ad introdurre al loro interno contenuti in abbondanza anche per gli utenti più esigenti. Un esempio classico è disponibile proprio sul sito ufficiale, dove l’ultima promo lanciata sarà disponibile ancora per poco.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso è ancora disponibile

Il mondo CoopVoce continua a stupire con le sue solite offerte in relazione alla linea ChiamaTutti. La nuova TOP 40 sta dimostrando di giocarsela con altre realtà ben più risonanti nel mondo della telefonia, dove il prezzo e i contenuti contano tantissimo.

All’interno di questa promozione infatti ci sono tantissime soluzioni valide, come minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 1000 SMS e anche 40 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.

In questo caso gli utenti hanno apprezzato tantissimo il prezzo di vendita: solo 9,50 € al mese e per sempre, senza alcun cambiamento futuro. La promozione e poi disponibile anche per coloro che risultano già clienti, i quali dovranno solo pagare il costo di attivazione.