Carrefour ripercorre tutte le richieste dei consumatori italiani, riuscendo a soddisfare pienamente le aspettative di un pubblico divenuto con il tempo sempre più esigente. I prezzi applicati sulla maggior parte dei prodotti sono economici e decisamente soddisfacenti.

Il volantino attivato nel periodo corrente risulta essere accessibile solamente dal sito ufficiale dell’azienda, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno essere completati nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. La soluzione intitolata “Ultimi pezzi“, propone al pubblico tanti sconti su una serie di prodotti in parabola discendente.

Non dimenticatevi delle offerte del Prime Day di Amazon, tutti i migliori sconti ed i prezzi più bassi in assoluto sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Carrefour: il volantino dai mille sconti

Il volantino Carrefour affonda le proprie radici nel mondo Apple, più precisamente punta a soddisfare gli utenti che vogliono acquistare un iPhone 11 o un iPhone 11 Pro a prezzi veramente scontati.

Le versioni base, quindi con “soli” 64GB di memoria interna, potranno essere acquistate con un esborso finale di 899 euro, per quanto riguarda il modello Pro, e di 599 euro per l’iPhone 11.

Il consiglio è di non attendere oltre, perché spendere meno per i modelli citati nell’articolo appare essere praticamente impossibile. Ad ogni modo, se foste interessati ad approfondire il volantino Carrefour, allora potete affidarvi direttamente alla campagna promozionale disponibile sul sito ufficiale. Dopo aver scelto il prodotto, è importante ricordare che sarà necessario aggiungere le spese di spedizione per la consegna a domicilio (in negozio è invece sempre gratuita).