E’ stato finalmente reso disponibile il modulo da compilare per richiedere il bonus PC ed Internet, usufruibile a partire da fine ottobre.

Il voucher, che avrà un valore massimo di cinquecento euro, potrà essere utilizzato per l’acquisto di un computer, di un tablet o per l’attivazione di una connessione Internet a barda larga, per quelle famiglie che non sono in possesso di una connessione Internet o che non superino velocità di navigazione pari a 30 Mbit/s.

In questa prima fase, il bonus potrà essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, mentre i nuclei famigliari con ISEE fino a 50.000 euro dovranno attendere ancora un po’.

Bonus PC e Internet, ecco il modulo da compilare per richiedere il voucher

A partire dal prossimo 19 ottobre, gli operatori che aderiranno all’iniziativa potranno cominciare a registrarsi alla piattaforma Infratel Italia e a caricare le offerte associate al voucher. Le famiglie dovranno poi interfacciarsi direttamente con questi operatori per scoprire quali sono le offerte riservate ed – eventualmente – procedere con l’acquisto del prodotto interessato. Questo, però, sarà possibile solo a partire da fine ottobre, anche se non è stato specificato il giorno preciso.

Per richiedere il bonus è necessario compilare il modulo relativo alla Domanda di ammissione al contributo allegando la fotocopia di un documento di identità, la fotocopia del codice fiscale e, se presente, il contratto stipulato con il proprio operatore che accerta un profilo di servizio inferiore a 30 Mbit/s. Oltre ciò è necessario presentare un’autodichiarazione che attesti il valore dell’ISEE e un’altra che attesti che gli altri membri della famiglia non abbiano già fatto richiesta del bonus. Il modulo può essere scaricato al seguente link e dovrà essere presentato direttamente all’operatore.