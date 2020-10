Come ben saprete, ieri e oggi è iniziato il Prime Day sulla piattaforma di e-commerce Amazon, iniziativa che propone sconti su diversi prodotti a tutti gli utenti iscritti al programma Prime.

Da qualche giorno è anche disponibile una promozione che offre un codice per attivare le offerte dell’operatore virtuale ho. Mobile ed ottenere una ricarica gratuita con l’acquisto di alcuni programmi sulla piattaforma. Scopriamo insieme i dettagli.

ho. Mobile ed Amazon insieme per creare un buono di 5 euro

Secondo quanto indicato nei dettagli, la promozione è valida dal 4 Ottobre 2020 al 4 Gennaio 2021, salvo eventuali proroghe, con l’acquisto dei prodotti indicati nella pagina dedicata alla promozione Amazon per le offerte ho. Mobile. Si tratta attualmente di circa 66 prodotti in tutto, delle categorie elettronica e informatica, e sono principalmente smartphone e prodotti per il networking.

Non mancano anche alcuni prodotti fra quelli selezionati per gli sconti di Prime Day 2020, come ad esempio il modem Fritz!Box 7590, gli smartphone Samsung Galaxy M31 e Xiaomi Mi 10 Lite o il sistema Wi-Fi Mesh TP-Link Deco M4. Basterà quindi aggiungere al carrello uno dei prodotti che rientrano nella promo e in fase di acquisto si visualizzerà nel riepilogo dell’ordine il tipo di promozione applicata automaticamente al totale dell’ordine.

La promozione con ho. Mobile si applica esclusivamente all’acquisto su Amazon.it di prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.a.r.l. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon. La ricarica omaggio di 5 euro verrà invece erogata al termine del processo di attivazione della SIM ho. Mobile, non è trasferibile né convertibile in denaro.