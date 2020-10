Le serie televisive ogni giorno tengono compagnia a migliaia di consumatori e ad oggi è diventato ancora più facile guardarle grazie alle varie piattaforme di streaming online come Netflix, Prime Video, Infinity e via dicendo. A causa dell’emergenza sanitaria di quest’anno moltissime produzioni hanno subito dei seri rallentamenti, fortunatamente la situazione sembra essere cambiata.

In rete si discute notevolmente su alcune fiction disponibili su Netflix che sarebbero dovute sbarcare quest’anno, ma così purtroppo non è stato. Si sta parlando di You, Stranger Things e The Witcher, ma ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti riguardo le loro prossime stagioni.

You, Stranger Things e The Witcher: ecco quando nuovamente su Netflix

Stranger Things è una serie televisiva statunitense disponibile sulla piattaforma con tre stagioni. La quarta sarebbe dovuta sbarcare quest’anno, ma l’arrivo del Coronavirus ha rallentato tutto. Secondo alcune voci da corridoio le riprese sono nuovamente iniziate quindi, salvo eventuali imprevisti, i fan potrebbero scoprire il destino di Hopper molto presto.

Anche You è una serie televisiva statunitense disponibile sulla piattaforma con le prime due stagioni. La produzione quest’anno ha confermato una terza e ultima stagione, ma le riprese ha subito forti rallentamenti sempre per la stessa situazione di emergenza sanitaria. Ad oggi non ci sono aggiornamenti relativi alle riprese, dunque, potrebbero essere ancora ferme.

Infine per quanto riguarda The Witcher, sempre una serie televisiva statunitense, le riprese stanno continuando. La produzione sta lavorando duramente per introdurre su Netflix la seconda stagione nel minor tempo possibile, dunque, potrebbe arrivare nei primi mesi dell’anno prossimo.