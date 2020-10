Importanti novità in casa WindTre. Il provider arancione ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di iniziative commerciali molto apprezzate con un pacchetto tutto incluso di contenuti tra chiamate, SMS e traffico internet. Il tutto è ovviamente corredato da prezzi da ribasso.

WindTre, la tariffa low cost che include chiamate e 70 Giga internet

Tra le tariffe più vantaggiose c’è senza ombra di dubbio la ricaricabile, WindTre Go 70 Fire+. Il provider mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, a cui si aggiungono anche 70 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo mensile della promozione si attesta sui 6,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni. Gli utenti, all’atto dell’attivazione, dovranno corrispondere una quota una tantum di 10 euro.

La ricaricabile Go 70 Fire+ di WindTre si configura come un’iniziativa Limited Edition. In base alle attuali disposizioni, la tariffa è quindi presente solo in alcuni punti vendita di alcune città della nazione. Tra le principali città da Nord a Sud, in cui è disponibile questa promozione, segnaliamo: Bari, Venezia e Trieste.

In linea con tutte le altre operazioni winback del provider, anche la WindTre Go 70 Fire+ necessita della portabilità del numero da altro operatore. Potranno accedere a questa tariffa di WindTre tutti coloro che hanno attualmente rete attiva con TIM, Vodafone Iliad o anche con altri operatori virtuali. Come già ribadito, trattandosi di offerta propedeutica al cambio gestore, Go 70 Fire+ non può essere attivata online. Per la portabilità, inoltre, saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi.