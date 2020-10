Non ci sono soltanto le esclusive in termini televisivi a tenere banco in casa Sky. La piattaforma satellitare nel corso delle precedenti settimane ha lanciato in tutta Italia il suo nuovo servizio di telefonia, Sky WiFi. Inoltre, le iniziative commerciali previste per nuovi e vecchi clienti sono diventate ancora più ricche.

Sky guarda con particolare interesse, oltre che alla platea dei nuovi abbonati, anche a tutti coloro che hanno già attivato un piano di visione per il satellitare.

Sky celebra gli abbonati fedeli con queste tre occasioni da cogliere al volo

La generosità di Sky non conoscere precedenti e garantisce agli abbonati storici della piattaforma ben tre regali. Le promozioni che ora vi elenchiamo in rapida successione potranno essere sottoscritte da tutti gli abbonati che hanno attivo il servizio Extra.

Tra i servizi opzionali per gli abbonati, c’è in primo luogo Sky WiFi. Tutti gli abbonati storici potranno ricevere ben sei mesi a costo zero per il servizio di telefonia, se clienti da almeno sei anni. Ci sono invece tre mesi gratuiti per tutti coloro che hanno un piano satellitare attivo da almeno un anno.

Molto vantaggiosa è anche la promozione legata a Sky Q. Gli utenti potranno acquistare il nuovo dispositivo satellitare di ultima generazione ad un costo di 29 euro, con una riduzione netta di 70 euro rispetto ai 99 euro di listino.

Infine c’è l’offerta Intrattenimento Plus. Questa promo consente agli abbonati fedeli di Sky di attivare un piano per Netflix ad un costo riservato di soli 6,99 euro al mese.