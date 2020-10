Dopo il nuovo aggiornamento iOS 14, accolto favorevolmente dagli utenti in particolar modo per l’aver introdotto nuove funzioni e controlli aggiuntivi sulla Privacy, è possibile fare qualcosa del genere anche nelle ultime versioni Android (10, 11). Chi è in possesso di una delle più recenti versioni dell’OS di Google, infatti, può disabilitare tutti i sensori con un solo clic.

Si tratta di un rapido interruttore nascosto all’interno delle opzioni che trasforma il nostro dispositivo in un oggetto silenzioso.

Il procedimento è il seguente:

• Vai alle opzioni sviluppatore (fai clic sul numero build nelle informazioni del tuo dispositivo Android per abilitare il suono nelle impostazioni)

• Cerca l’elemento Riq. Sviluppo. Impostazioni rapide

• Seleziona la voce Sensori OFF

Cliccando immediatamente sull’icona, il tuo smartphone, tablet o prodotto Android vedrà generalmente lo spegnimento di:

▪ fotocamere (tutte)

▪ microfono (tutti)

▪ bussola

▪ GPS

▪ accelerometro

▪ qualsiasi altro tipo di sensore

Se provi ad attivare la fotocamera o registrare una voce, vedrai che l’applicazione non si aprirà o la voce sarà completamente silenziosa. Il punto positivo è che in ogni caso il funzionamento del telefono e della rete dati non verrà disconnesso, e così potrai continuare a ricevere telefonate, messaggi e altro. Anche Wi-Fi e Bluetooth rimarranno attivi.

Quando Sensori disattivati è abilitato, i sensori smettono di segnalare i dati al sistema o alle app. Un’applicazione può comunque richiedere un sensore e registrare un ascoltatore quando Sensors off è abilitato, ma successivamente viene ripristinato il silenzioso. Non appena il riquadro viene disabilitato, gli stessi ascoltatori iniziano a ricevere l’output effettivo dal microfono o le chiamate senza la necessità di eseguire alcuna azione aggiuntiva.