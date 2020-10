Sono passati ormai alcuni mesi dall’arrivo ufficiale sul mercato del nuovo smartphone di punta del produttore cinese Oppo, ovvero l’Oppo Find X2. Nonostante questo, l’azienda ha deciso di presentare in veste ufficiale una nuova edizione di questo smartphone dedicata al noto gioco online League of Legends.

Oppo Find X2 League of Legends in arrivo il 19 ottobre

Il famoso gioco online League of Legends ha da poco compiuto 11 anni dal suo primo debutto e per questo motivo il produttore cinese Oppo ha deciso di presentare una versione del suo ultimo smartphone dedicata proprio a quest’ultimo. Lo smartphone in questione verrà svelato in veste ufficiale il prossimo 19 ottobre e arriverà sul mercato con il nome di Oppo Find X2 League of Legends.

Dal punto di vista estetico, questa nuova versione dello smartphone differirà dalla versione standard soprattutto per quanto riguarda la backcover. Quest’ultima, infatti, in questa edizione sarà caratterizzata dalla presenza di diverse sfumature di colori che vanno dal nero al verde acqua. Al centro della backcover sarà poi presente il logo Worlds 2020 e troveremo inoltre alcuni dettagli di color oro, come ad esempio il contorno dei sensori fotografici. Ultima caratteristica dedicata al noto gioco online sarà poi la presenza di un tema software dedicato.

La nuova edizione dello smartphone a marchio Oppo verrà distribuita sul mercato in un unico taglio di memoria pari a 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il resto delle specifiche tecniche, invece, rimarrà invariato rispetto alla versione standard del device. Per questo motivo, troveremo il SoC Snapdragon 865 di casa Qualcomm e un ampio display AMOLED.