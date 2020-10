L’interesse per il benessere digitale – Digital Wellbeing – sta crescendo e, come tutti sappiamo, ci sono alcune app che ti aiutano a farlo. OnePlus Zen Mode è stata una delle prime app a gestire questo tipo di cose. In poche parole, l’app ti aiuta a stare lontano dal tuo smartphone per permetterti di concentrarti sulla tua vita: puoi decidere per quanto tempo desideri una “disconnessione” dal tuo device.

La modalità era un’esclusiva degli smartphone OnePlus ma ora sembra che anche altri telefoni di marca saranno in grado di scaricarla. SlashGear riferisce che OnePlus Zen Mode 2.0 sarà presto disponibile per i dispositivi Android e gli utenti non OnePlus potranno scaricare l’app. Fino ad ora, era disponibile solo sulla serie OnePlus 8, OnePlus 7T e OnePlus Nord.

OnePlus Zen Mode 2.0 arriverà a breve

OnePlus Zen Mode 2.0 offre un’utile funzionalità di Group Room che ti consente di includere altri smartphone Android e attivare la modalità Zen per tutti loro. Ciò potrebbe essere davvero utile se, ad esempio, sei ad una cena in famiglia con i parenti o semplicemente se vuoi passare più tempo con i tuoi amici.Con la modalità Zen 2.0, avrai più opzioni di durata, da 1 minuto a due ore, anche se non puoi ancora creare le tue pause arbitrarie.

Nel frattempo, l’attenzione di OnePlus si sta focalizzando sul prossimo evento in calendario organizzato per il 15 ottobre. La compagnia presenterà alcune sorprese assieme al suo prossimo device top-di-gamma, il OnePlus 8T. Al momento ci sono già alcune informazioni riguardanti il device, ma non sono state ufficializzate. Non ci resta che attendere l’evento in programma.