Google Maps è una di quelle applicazioni che potremmo tranquillamente definire salva-vita. Oltre ad aver reso più semplice gli spostamenti (tanto in auto quanto a piedi o con i mezzi del trasporto pubblico), Google Maps ha reso la navigazione più sicura, grazie alle numerose funzionalità di segnalazione di incidenti ed interruzioni di qualsiasi tipo.

Prima dell’avvento delle app e delle tecnologie di navigazione satellitare, però, ci si muniva di pazienza e coraggio e con mappe e cartine alla mano si intraprendeva il proprio viaggio. Se, per un motivo o per un altro tu dovessi mai trovarti a non poter utilizzare Google Maps o un qualsiasi altro servizio di navigazione satellitare, sappi che è possibile stampare le indicazioni stradali fornite da Google Maps per averle sempre con te.

In questo articolo, dunque, forniremo una pratica guida per stampare le indicazioni stradali direttamente dall’app di Google Maps. Ovviamente, prima di procedere, assicurati di avere una stampante funzionante nelle strette vicinanze.

Google Maps, come stampare le indicazioni direttamente dall’app

Se non disponi di una stampante WiFi per stampare file e documenti direttamente dal tuo smartphone, il modo più semplice e veloce per stampare le indicazioni stradali di Google Maps consiste nel farlo dal tuo computer (collegato alla stampante).

Accedi quindi a Google Maps dal tuo browser e inserisci il luogo verso il quale desideri viaggiare. Premi poi sulla voce Indicazioni stradali ed inserisci l’indirizzo di partenza. Eventualmente puoi anche aggiungere più destinazioni se il tuo viaggio prevede più tappe (per farlo dovrai semplicemente cliccare sulla voce Aggiungi destinazione ed inserire il luogo di arrivo).

A questo punto, ti verranno mostrate diverse opzioni (se ce ne sono) di viaggio: seleziona quella che preferisci ed ottieni le indicazioni stradali che dovrai seguire per raggiungere la tua destinazione. Da questa schermata, clicca sull’icona della stampante in altro a destra, accanto al pulsante di condivisione.

Puoi scegliere se stampare includendo l’immagine delle mappe o se includere solo il testo con le indicazioni necessarie. Seleziona l’opzione che più ti aggrada e, se ne hai bisogno, inserisci delle note di cui vorrai tener conto durante il viaggio. Premi sul pulsante Stampa ed il gioco è fatto.

Se vuoi stampare le indicazioni stradali dallo smartphone, il procedimento è leggermente diverso e consiste nell’effettuare uno screenshot delle indicazioni testuali, da mandare poi in stampa.

Una volta avviata l’app di Google Maps sullo smartphone, digitato l’indirizzo di partenza e quello di destinazione, clicca sull’icona dell’auto (oppure quella del treno, della bicicletta o di altro, ciò dipende da quale sarà il mezzo utilizzato per lo spostamento) per ottenere le indicazioni.

Effettua quindi uno screenshot delle indicazioni (le modalità variano a seconda dello smartphone) e dalla Galleria invia poi le immagini in stampa attraverso una stampante WiFi.