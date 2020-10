Una delle app certamente più apprezzata tra tutto il pool offerto da Google è sicuramente Maps, la nota app di navigazione, insieme al proprio navigatore integrato, offre infatti numerose funzionalità che la rendono popolare e molto utilizzata nel mondo Android.

Ovviamente Google Maps in quanto prodotta e gestita interamente dall’azienda di Mountain View, è influenzata e figlia della sua politica, la quale in questo 2020, ha visto Google volersi porre in prima fila nella lotta al Coronavirus che da mesi tormenta tutto il popolo mondiale, ecco dunque che anche Google Maps presto si aggiornerà in tal senso, vediamo i dettagli.

Arriva la mappa dei focolai

Secondo le ultime indiscrezioni, Google inserirà a breve nel menù delle modalità di visualizzazione anche quella legata ai focolai di Covid-19, infatti scorrendo nelle zone che ci interesserebbe visitare o che nel caso di spostamento dovremmo attraversare, apparirà una colorazione che indicherà lo status sanitario di quella zona, ovviamente il colore varierà in base alla gravità della situazione e indicherà un certo numero di infetti.

Ecco la legenda:

Grigio: zero casi

Giallo: da 1 a 10 casi

Arancione: da 10 a 20 casi

Arancione scuro: da 20 a 30 casi

Rosso: da 30 a 40 casi

Rosso scuro: oltre i 40 casi.

Si tratta dunque di un’ottima mossa in chiave prevenzione, la quale di certo aiuterà ad evitare di incappare in zone ad alto rischio, aiutando dunque nella lotta a questo virus che da mesi sferza il mondo e che non sembra volersi fermare più.

I dati ufficiali sono presi dal database dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.