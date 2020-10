In FIFA 21 il modo più semplice per ottenere crediti è completando le Squad Building Challenge (Sfide Creazione Rosa), come ricompensa in Division Rivals e per aver completato gli obiettivi stagionali. Se anche tu hai appena iniziato a giocare a FIFA 21 e stai cercando un modo per ottenere tanti crediti senza però spendere i tuoi soldi, sei nel posto giusto! In questo articolo ti offrirò qualche suggerimento per farlo.

È fondamentale seguire le SBC live ogni giovedì sera, ci sarà sempre un nuovo set di 4 SBC, correlate a partite che si disputeranno realmente di settimana in settimana. Se vi informerete sui requisiti necessari per ogni sfida live, potrete piazzare sul mercato le carte richieste a un prezzo a volte superiore al doppio del prezzo originale.

Inoltre per completare le SBC è consigliato non vendere mai nessuna carta se non si tratta ovviamente di un doppione, soprattutto le carte bronzo e argento saranno molto utili per le sfide.

Per questo motivo vi conviene acquistare i pacchetti bronzo standard (400 crediti) e argento standard (2500 crediti), oltre l’utilizzo di queste carte per le SBC, le potrete vendere a prezzi sproporzionati al momento giusto e ricavarne un enorme plusvalenza.

All’apertura dei pacchetti Bronzo e Argento, fate sempre così:

• Cercate calciatori GER 1, ITA 1, FRA 1, ENG 1, ed ESP 1 . Se avete in programma di partecipare a una SBC di questi campionati, mandateli subito al club; altrimenti, mandateli nella lista trasferimenti.

• Accumulate nel club tutti i calciatori di altri campionati nell’attesa di una SBC che li richieda.

• Carte giocatore doppioni, Cure, kit, badge, manager, tifo e stadio vanno tutte nella lista trasferimenti