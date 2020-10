Expert rinnova la propria campagna promozionale, senza comunque modificare di troppo il meccanismo che regola il volantino stesso. Fino al 25 ottobre, infatti, tutti coloro che seguiranno un iter ben definito, potranno ricevere un regalo veramente speciale.

La soluzione descritta nel nostro articolo, almeno al momento in cui vi scriviamo, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio italiano. Per ottenere gratis la nuova padella multiuso Sphera Tognana (da utilizzare sia sul gas, che nel forno o sui fornelli ad induzione), il cliente deve acquistare praticamente ciò che vuole, spendendo almeno 199 euro. Fatto questo, in cassa avrà acquisito pieno diritto a ricevere l’omaggio, con consegna immediata.

Expert: il regalo è sempre speciale

Innumerevoli sono i prodotti che favoriscono la consegna del regalo, tra questi non troviamo però gli smartphone. Nonostante ciò, i modelli in promozione sono effettivamente tanti, potete approfittare di Samsung Galaxy S20 FE a 669 euro, di Oppo A5 2020 a 139 euro, di Xiaomi Redmi Note 9 a 189 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, di Oppo Reno 4 Pro a 799 euro, di Oppo A52 a 179 euro, di Huawei P30 a 449 euro, di iPhone 11 Pro a 1039 euro e tanti altri (senza dimenticare i nuovissimi Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro in prenotazione).

Il volantino Expert naturalmente include anche tantissime altre occasioni imperdibili, se volete conoscerle da vicino potete affidarvi subito al sito ufficiale, scoprirete ogni singola offerta e prezzo nel dettaglio più assoluto.