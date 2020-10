CoopVoce: ancora poco tempo per avere la ChiamaTutti da 40GB

Cambiare gestore ormai è diventato molto più semplice rispetto al passato vista la folta presenza di gestori mobili sul territorio italiano. Questi si dividono in più categorie, anche se una delle più conosciute oltre a quella standard è certamente relativa ai gestori virtuali.

Tra questi uno dei leader assoluti e ovviamente CoopVoce, il quale durante gli ultimi anni ha dato grande prova di maturità e forza. Se qualcuno credeva che i suoi contenuti non potessero mai crescere, ad oggi sarà costretto a ricredersi viste le nuove offerte ormai diventate assidue. All’interno di queste ultime ci sono contenuti a volontà, con prezzi che non vanno mai oltre una determinata cifra. Proprio per questo si tratta di uno dei provider più affidabili secondo il parere del pubblico, il quale ad oggi può basarsi su una nuova promozione.

CoopVoce lancia la sua nuova ChiamaTutti TOP 40 che include al suo interno minuti, SMS e giga in 4G

La nuova promozione lanciata ufficialmente da CoopVoce durante le ultime settimane è stata in grado di monopolizzare il mondo della telefonia virtuale. Sono tanti gli utenti che si sono affidati a questa nuova offerta, la quale riesce a conciliare quantità, qualità e soprattutto convenienza. Stiamo parlando della nuovissima ChiamaTutti TOP 40, promo che al suo interno vanta contenuti di primo livello.

Ecco dunque minuti senza limiti per telefonare a tutti i numeri sia fissi che mobili, 1000 SMS verso tutti i gestori e 40 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo corrisponde infine a soli 9,50 € al mese e anche per tutti coloro che risultano già clienti del gestore.