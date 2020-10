L’offerta dedicata da Coop e Ipercoop su uno smartphone Samsung, è davvero fantastica, gli utenti possono raggiungere l’acquisto di un ottimo terminale, pagandolo comunque una cifra non particolarmente elevata.

Come al solito, tutti gli sconti che andremo a raccontare direttamente sono da considerarsi validi esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte, stando a quanto apprendiamo dal volantino, non dovrebbero essere un problema, per questo motivo non dovrete affrettare la scelta o recarvi il prima possibile in negozio.

Coop e Ipercoop: quali sono i prezzi da non perdere

I prezzi pensati da Coop e Ipercoop sono complessivamente interessanti, anche se l’attenzione delle aziende si è riversata principalmente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile.

I migliori modelli in promozione sono Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A30s, Huawei Y6p, Xiaomi Redmi Note 8T e Samsung Galaxy S10. Un piccolo appunto dobbiamo fare su quest’ultimo terminale, il prezzo appare essere forse leggermente elevato, per quelle che sono le qualità generali del prodotto, 579 euro sono fin troppi.

Per il resto, gli altri modelli si trovano sulla stessa lunghezza d’onda delle aspettative della maggior parte di noi, con Samsung Galaxy A30s a 168 euro, o anche Xiaomi Redmi Note 8t in vendita a meno di 200 euro. Il volantino Coop e Ipercoop è elencato nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale delle aziende, premete qui per collegarvi subito.