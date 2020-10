Se la problematica delle chiamate anonime riguarda anche la tua linea telefonica, non preoccuparti! Ci sono dei modi con cui potrai sconfiggere questo problema. la cosa più importante é quella di non sottovalutare il problema: infatti, molto spesso dietro queste chiamate apparentemente innocue, si nasconde un fitto giro di truffe telefoniche a danno di quegli utenti che si dimostrano disponibili con l’interlocutore sconosciuto. Il rischio più grande è quello di attivare contro la propria volontà degli abbonamenti o delle promozioni, oppure, ancora peggio, che ci vengano rubati dei dati personali sensibili confondendo i truffatori per la propria banca o per il proprio comune. Insomma, una situazione veramente complicata, che rischia di rovinarvi delle giornate e farvi perdere anche dei soldi, senza poi considerare i livelli di disturbo che ci viene provocato.

Whooming, la numero uno nel settore delle chiamate anonime

Sono diversi i modi per tentare di risolvere questo fastidioso problema e liberare la propria utenza telefonica dalle chiamate con numero oscurato. Una delle modalità più usata e soprattutto più efficace è quella di scaricare una semplice applicazione. Si chiama Whooming, un’applicazione che viene considerata da molti come la numero uno della categoria e che permette, grazie all’attivazione della deviazione di chiamata, di identificare il proprio interlocutore, ed eventualmente bloccare il numero della lista nero del proprio telefono. L’app è disponibile sia per Android, che per iOS e il suo funzionamento è veramente immediato.

Una volta effettuato il download ed eseguita la registrazione, dovrete eseguire l’accesso all’applicazione, seguendo la procedura guidata per la configurazione del servizio appena descritto. Selezionate Aggiungi numero e Prosegui, indicando in seguito la nazione del proprio gestore, il gestore telefonico di appartenenza e il proprio numero di telefono nei campi da compilare appositamente. Successivamente, spuntate l’accettazione dei termini del servizio e selezionate il pulsante Prosegui. Ora il servizio sarà configurato e i furbetti che nascondono il proprio numero non avranno più via d’uscita.