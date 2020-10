Bennet propone al pubblico italiano un volantino veramente assurdo, una campagna promozionale che promette un risparmio notevole su tutti gli acquisti, richiedendo nel contempo un esborso complessivamente non particolarmente elevato.

Il volantino descritto nel nostro articolo, ha natura di SottoCosto, ciò sta a significare che risulta essere accessibile solamente nei punti vendita, ma soprattutto presenta scorte estremamente limitate. Il numero di modelli inviati ai negozi è ridottissimo, di conseguenza dovrete prendere una decisione il prima possibile, onde evitare di restarne tagliati fuori.

Bennet: il risparmio come non lo avevate mai visto

Il risparmio da Bennet è come non lo avevate mai visto, a partire dall’ottimo sconto applicato direttamente sull’Apple iPhone 11, uno smartphone decisamente costoso, ma oggi divenuto più accessibile. Con i suoi 598 euro, infatti, risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale.

In abbinata con lo smartphone è possibile pensare di acquistare un accessorio altrettanto interessante, stiamo parlando delle ottime Apple AirPods, ufficialmente in vendita a 109 euro.

Entrambi i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato ufficialmente completato l’acquisto. Naturalmente il volantino Bennet integra anche altri prodotti in promozione, dello stesso valore o dalla qualità leggermente inferiore ai suddetti, per conoscerli da vicino non resta che aprire le pagine inserite direttamente nel nostro articolo (ricordatevi che è limitato esclusivamente ai punti vendita, non al sito ufficiale).