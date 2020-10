Finalmente dopo mesi di attesa sono arrivate delle nuove notizie su una delle serie televisive più apprezzate al giorno d’oggi. Ispirata all’omonimo romanzo di Neil Gaiman, American Gods procede il suo viaggio nel mondo introspettivo di Shadow Moon, alla ricerca di se stesso più che mai.

La notizia è emersa durante il New York Comic Con 2020, con l’uscita di un nuovo trailer dedicato e la presentazione prevista per il 2021 su Starz. Insomma delle ottime novità per i fan della serie, che non aspettano altro che l’uscita di questa terza stagione. Nel frattempo, per smorzare il tempo dell’attesa, vi consiglio di leggere il libro. Si tratta di un titolo da non perdere, e se amate la serie, senza dubbio amerete anche la versione scritta originale.

Il trailer della terza stagione

La concorrenza è spietata attualmente. Con Netflix che ha reso disponibile Ratched e The Haunting of Bly Manor, due serie horror molto attese nel panorama delle serie tv, anche Prime Video deve cercare di mantenere il passo. Da poco è stato pubblicato il finale della terza stagione di The Boys, con una storia e degli attori veramente straordinari (la cui recensione potete trovare qui). L’annuncio di questa terza stagione rimette quasi a pari la piattaforma di Amazon, che da sempre cerca di mantenere il passo di Netflix.

Ma veniamo al trailer: ritroviamo Shadow Moon con una nuova acconciatura e in una nuova location. Ma soprattutto è l’attitudine ad essere cambiata. Il suo nuovo motto è “Sono un Dio.” Oltre a lui è possibile intravedere White Buffalo in un supermarket, l’aurora boreale, Mad Sweeney e Danny Trejo. Cosa aspettate? Gustatevi questo bel bocconcino come anteprima di American Gods!