YouTube potrebbe presto essere protagonista di cambiamenti che potrebbero non essere ben accolti dalle note piattaforme di e-commerce. Secondo alcune recenti indiscrezioni trapelate in rete, sembra che Google abbia rivolto la sua attenzione allo shopping online che presto possa avere intenzione di far spazio ad una nuova sezione da inserire all’interno di YouTube.

YouTube: il colosso di Mountain View potrebbe creare una sezione dedicata all’e-commerce!

Le intenzioni del colosso non sono ancora molto chiare ma qualcosa sembra muoversi. Di recente Bloomberg ha infatti reso note alcune mosse del colosso di Mountain View ritenendo che quest’ultimo abbia richiesto ai suoi collaboratori di prestare attenzione ai prodotti presenti nei video caricati su YouTube. Lo scopo sembrerebbe quello di introdurre una novità che potrebbe rivelarsi interessanti per gli utenti di YouTube, i quali potrebbero avere l’opportunità di effettuare acquisti in maniera semplice tramite un’apposita sezione presente nella piattaforma che consentirebbe di visualizzare una sorta di “catalogo” contenente i link diretti alle piattaforme di e-commerce dalle quali acquistare i prodotti visti in video.

Google in sostanza potrebbe pian piano avvicinarsi allo shopping online e nulla esclude la possibilità che ciò dia inizio ad un accostamento sempre più consistente che permetterebbe di trasformare YouTube in una piattaforma utile al fine di effettuare acquisti online in maniera sempre più diretta.

Attualmente il colosso sembra essersi limitato a dar conferma dell’avviamento dei test di monitoraggio dei prodotti mostrati dai video presenti sulla sua piattaforma ma non ha aggiunto particolari indicazioni. Possibilmente in futuro Amazon e le varie piattaforme note dovranno fronteggiare un nuovo rivale.