WindTre prova a sorprendere le dirette concorrenti del settore della telefonia mobile, con una promozione assolutamente da cogliere al volo, nel caso in cui si abbia effettivamente la possibilità di attivarla sul proprio numero.

La Go 50 Top+ Limited Edition è una delle migliori offerte in circolazione, si tratta a tutti gli effetti di una soluzione con la quale il cliente può davvero pensare di attivare 50 giga in 4.5G, illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché 200 SMS, spendendo veramente pochissimo.

Il canone mensile previsto dall’offerta corrisponde esattamente a 5,99 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. WindTre non vuole mettere ansia alla nuova clientela, per questo motivo ha deciso di non imporre alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà decidere in tranquillità quando abbandonare l’azienda, senza dover pagare penali di alcun tipo.

WindTre: chi può richiederla

Sfortunatamente non tutti possono accedere alla Go 50 Top+ Limited Edition, a conti fatti gli unici che la potranno richiedere sul proprio numero di telefono sono coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, i quali poi decideranno di portare anche il proprio numero di telefono.

Inizialmente non viene richiesto un esborso particolarmente elevato, nello specifico si tratta solamente di 10 euro, necessari per acquistare la SIM ricaricabile tramite la quale poi si pagherà il canone fisso. La richiesta di attivazione è da presentare in tutti i punti vendita in Italia, ad oggi non è stata comunicata una data di scadenza, quindi ipotizziamo resti attivabile per l’intera mensilità corrente.