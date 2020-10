Fino al prossimo 16 ottobre 2020 l’operatore WindTre proporrà, ad alcuni ex clienti che hanno precedentemente lasciato il consenso commerciale, l’offerta denominata Go 70 Fire Plus, ma solamente in alcune province d’Italia.

Attualmente infatti l’offerta è disponibile nelle province di Bologna, Caserta, Monza Brianza, Novara, Palermo, Rimini, Teramo, Torino, Venezia, Alessandria, Padova, Trieste, Prato, Bari, Trapani, Latina e Pistoia per i nuovi clienti provenienti da Iliad, FastWeb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali. Scopriamo cosa comprende.

WindTre propone la Go 70 Fire Plus in alcune province

GO. 70 Fire+ LE consiste ogni mese in un pacchetto di minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile a 6.99 euro al mese con addebito su credito residuo e costo di attivazione gratuito. Il costo della nuova SIM è gratuita anziché 10 euro come viene indicato anche nella pagina informativa dedicata a Go 70 Fire+ all’interno del sito ufficiale.

L’offerta operator attack local è disponibile da alcuni mesi in alcune province d’italia e solo se si proviene da alcuni determinati operatori. Vi ricordo che l’azienda di telecomunicazione Wind Tre Spa del gruppo CK Hutchison, che attualmente in Italia utilizza il brand WindTre e Very Mobile per il mercato mobile consumer, ha deciso di avviare anche una campagna sms winback rivolta ad alcuni suoi ex clienti che avevano attivato una SIM in passato (anche con i precedenti ex brand Wind e 3) nelle zone interessate.

Ecco l’SMS inviato ad alcuni ex clienti: “Solo a Palermo ti aspetta un’offerta davvero speciale sulla Rete Top Quality di WindTre! A 6.99E/mese hai 70GIGA, 200 SMS e minuti illimitati. SIM e attivazione gratis! Visita i nostri negozi entro il 16/10. Per info e privacy vai su windtre.it/go-70-fire-plus“.