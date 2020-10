Ci sono importanti novità per le tariffe di WindTre da segnalare. Nelle ultime settimane, il provider arancione ha infatti previsto delle modifiche per alcune sue offerte. Ad esempio, gli abbonati con promozione attiva MIA Special Edition si son visti modificare i costi per il rinnovo mensile della ricaricabile.

WindTre, più 4 euro per i clienti che utilizzano questa offerta a consumo

Non c’è soltanto la modifica per questa serie di ricaricabili. La strategia di WindTre dal punto di vista commerciale, infatti, segue quanto già previsto da TIM ed anche da Vodafone. Il provider, infatti, ora cambia anche i costi per le sue tradizionali tariffe a consumo.

WindTre ha promosso un costo fisso di 4 euro per l’utilizzo delle soglie relative al proprio piano ricaricabile. Questo prezzo mensile è da pagare per i clienti che non hanno una ricaricabile standard.

Oltre al prezzo di 4 euro, ovviamente, devono essere considerate anche le tradizionali soglie, rimaste immutate. Per le telefonate, WindTre prevede un costo di 0,29 centesimi al minuto. Per gli SMS, stesso prezzo di 0,29 centesimi a messaggio inviato. Per quanto concerne la navigazione internet, invece, i clienti dovranno pagare 0,99 centesimi per ogni Giga internet utilizzato.

Le nuove direttive in questo senso di WindTre sono diventate operative a partire dallo scorso 23 Settembre. I clienti già da tempo hanno ricevuto SMS informativi con tutte le indicazioni del caso e con i nuovi costi da pagare.

In vista del proseguo dell’autunno e dell’inizio dell’inverno, potrebbero esserci ulteriori novità per i costi dei listini telefonia mobile delle offerte di WindTre.