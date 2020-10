L’operatore virtuale Very Mobile è il più giovane tra gli operatori esistenti in Italia, fornisce servizi sulla rete di WindTre. Nelle ultime ore Very Mobile ha partecipato a un’interessante iniziativa con Legambiente.

L’iniziativa alla quale l’operatore virtuale ha fornito il suo contributo era volta al recupero di specifiche aree verdi di Roma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile dimostra di tenerci all’ambiente con una nuova iniziativa

Nel dettaglio si è trattato dell’iniziativa “Very very green” che ha avuto come protagonisti Very Mobile e Legambiente impegnati nel recupero di rifiuti abbandonati in un parco della Capitale. L’iniziativa ambientalista si è svolta nella giornata del 9 ottobre e Very Mobile ha lasciato intendere che ne potrebbero seguire altre.

Non possiamo che congratularci con lui, uno dei pochi operatori che ha dimostrato di tenere ancora al nostro ambiente. Vi ricordo che Very propone delle offerte davvero molto interessanti. Per i clienti Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb e altri Mvno ci sarà la possibilità di attivare una super offerta a soli 4.99 euro. La SIM sarà gratuita se richiesta online mentre il costo dell’attivazione sarà di 5 euro invece di 9.99 euro. Con quest’offerta si avranno 30 Gb di internet in 4G e minuti e messaggi illimitati.

Solo per i nuovi numeri, VeryMobile darà la possibilità di scegliere la super promozione a 4.99 euro con 30 Gb e minuti e messaggi illimitati. Chi acquista un nuovo numero, inoltre, potrà anche richiedere la tariffa a 6.99 euro con minuti e messaggi illimitati e 100 Gb in 4G. La SIM sarà gratuita anche in questo caso mentre l’attivazione costerà 5 euro invece di 9.99 euro. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.