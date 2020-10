Esattamente come te siamo malati di tecnologia e faremmo di tutto per mettere le mani su un moderno smartphone come Samsung Galaxy Fold 2. L’impulso di buttare il nostro vecchio telefono è forte, ma fermiamoci un attimo. Con un minimo di creatività possiamo riciclare dispositivi per farci qualcosa di nuovo. Ciò che in apparenza sembra da buttare torna utile in svariate occasioni. Ecco alcuni esempi da affiancare al telefono di emergenza visto al link precedente.

Alcune idee geniali per riutilizzare uno smartphone apparentemente inservibile