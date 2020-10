Valorant si avvicina alla fine del secondo atto tra pochi giorni. Gli sviluppatori hanno iniziato a rilasciare alcune informazioni per l’arrivo dell’atteso Atto III del primo episodio. Di recente, Riot Games ha annunciato le modifiche apportate alla modalità competitiva nel gioco con il prossimo aggiornamento.

E ora in un nuovo post sul blog, la compagnia ci ha permesso di dare uno sguardo alla roadmap per l’Atto III. Il nuovo Atto dovrebbe inserire una nuova mappa al gioco chiamata Icebox e un nuovo agente senza nome. Il blog afferma che il rilascio del nuovo agente è stato ritardato di due settimane, per garantire che le patch siano stabili all’avvio.

Valorant: il nuovo Act è in arrivo

Il team di sviluppo si è anche detta preoccupata per le dimensioni del prossimo aggiornamento e vogliono assicurarsi che nessuno degli agenti causi un problema con la nuova mappa. La nuova mappa arriverà su Unrated il 13 ottobre, dopodiché sarà resa disponibile in versione competitiva il 27 ottobre.

Essa presenta due siti obiettivi ed è stata descritta come “una struttura di ricerca del Regno abbandonata nel deserto artico”. Con un nuovo atto, arriva naturalmente un nuovo battlepass che rinnoverà l’avanzamento settimanale delle missioni. Presenta livelli aggiuntivi di Epilogo e l’esclusiva Gun Buddy “Chilly McFreeze”, la scheda giocatore “Radianite Hazard” e altre skin per armi.

Inoltre, nuovi server stanno arrivando in Medio Oriente e Nord Africa e Riot festeggia l’evento regalando il Dallah Gun Buddy che può essere guadagnato accedendo durante il 28 ottobre. Per quanto riguarda il nuovo personaggio, le voci suggeriscono che il nuovo agente dai capelli rossi si chiamerà Skye e userà gli animali come abilità.