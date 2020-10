Grandissimi sconti attendono gli utenti che vorranno effettivamente recarsi da Trony per completare i propri acquisti di tecnologia, in questo periodo è previsto un volantino specialissimo con forti riduzioni per tutti.

La prima cosa da sapere riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio, è bene ricordare che, come nella maggior parte dei casi, anche qui il volantino Trony risulta essere limitato esclusivamente ad alcune regioni d’Italia. Più precisamente potrà essere fruito solamente nei negozi dislocati in Lombardia, Piemonte, Toscana e Trentino-Alto Adige.

Trony: questi sono i prezzi attivi al momento

Il volantino Trony si affida ad un meccanismo in parte già visto, consistente sostanzialmente nella possibilità di accedere a 5 prodotti pre-selezionati dall’azienda, a soli 99 euro. L’utente che seguirà un iter stabilito, potrà infatti decidere di aggiungere uno dei suddetti, pagandolo appunto la cifra indicata.

Per ottenere l’accesso a questa possibilità, non sono state imposte limitazioni particolari, se non l’acquisto di uno o più prodotti, la cui spesa complessiva superi i 499 euro (sono coinvolti praticamente tutti i modelli in negozio).

Se interessati alla promozione, segnaliamo la presenza del nuovissimo Samsung Galaxy S20 FE, il nuovo top di gamma con Fan Edition con processore Qualcomm Snapdragon, in vendita oggi a 669 euro. Naturalmente il volantino trony integra anche altri prodotti, appartenenti a categorie merceologiche differenti, ugualmente interessanti; per questo motivo raccomandiamo caldamente la visione delle pagine indicate direttamente nel nostro articolo, ed inserite come galleria.