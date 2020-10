Anche in queste settimane autunnali ci sono grandi occasioni per tutti gli utenti che vogliono modificare il loro piano di telefonia. A dettare i ritmi del mercato ci sono sempre Vodafone, TIM ed Iliad. I tre operatori hanno messo a disposizione dei loro possibili nuovi clienti tre tariffe estremamente vantaggiose.

TIM, Vodafone, Iliad: la sfida con le migliori tariffe del mese di Ottobre

L’occasione migliore, disponibile, ancora per pochi giorni in casa Iliad è l’offerta Flash 100. Gli abbonati che scelgono questa iniziativa avranno chiamate ed SMS illimitati a cui si aggiungono 100 Giga per internet ad un costo di 9,99 euro. In alternativa, gli utenti potranno sempre contare sulla valida Giga 50. La tariffa in questo caso prevede chiamate senza limiti, più SMS verso tutti e 50 Giga internet al costo di 7,99 euro.

TIM risponde a questa doppia promozione con l’offerta Steel Pro. Gli abbonati che optano per questa iniziativa, pagheranno un costo mensile sempre di 7,99 euro e riceveranno chiamate ed SMS senza limiti più 50 Giga per la navigazione internet.

La risposta di Vodafone a TIM ed a Iliad si concretizza invece con la tariffa Special 50 Giga. Il prezzo per il rinnovo di questa proposta si attesta sempre sulla quota base di 7,99 euro. Per quanto concerne i consumi, gli abbonati riceveranno 50 Giga per il traffico rete 4G e chiamate ed SMS da inviare a chiunque.

Attenzione alla portabilità. Per TIM e Vodafone, il cambio di operatore è determinante ai fini dell’attivazione di queste offerte. Solo con Iliad sarà possibile attivare ex novo una nuova linea telefonica.