In queste ultime ore l’azienda mobile Tecno ha presentato per il mercato indiano un nuovo smartphone medio di gamma che si caratterizza per un design piuttosto moderno e un prezzo molto concorrenziale, ovvero il nuovo Tecno Camon 16. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali.

Tecno Camon 16: il nuovo medio di gamma a circa 130 euro al cambio

Il prezzo di vendita di questo dispositivo si aggira attorno ai 130 euro al cambio. Si tratta di un prezzo tutto sommato interessante per quello che offre. Il design del nuovo Tecno Camon 16 è infatti caratterizzato dalla presenza sul fronte di un ampio display forato con una diagonale pari a 6.8 pollici e con una risoluzione pari ad HD+. Sul retro, poi, troviamo al centro una zona nera rettangolare dove sono posizionati quattro fotocamere e un piccolo flash, mentre al di sotto dei sensori è presente un sensore biometrico per lo sblocco.

Le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Helio G70 con in accoppiata 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Il software, invece, è Android 10 mentre l’interfaccia utente è la HiOS in versione 7.0. Il modulo fotografico, come già accennato, è composto da quattro fotocamere e il sensore primario è da 64 megapixel. Ad accompagnarlo, ci sono ben tre sensori fotografici tutti da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è invece da 32 megapixel e dispone di alcune funzioni come la modalità Super Night Shot.

Il nuovo Tecno Camon 16, come già anticipato, è disponibile all’acquisto per il mercato indiano nelle colorazioni Cloud White, Purist Blue e Misty Grey ad un prezzo di circa 130 euro al cambio.