SMS multimediali: a cosa servono e perché sono utili?

Gli SMS Multimediali (detti anche 2.0 o interattivi) sono la novità degli ultimi tempi, la vera evoluzione dei messaggi. Questi hanno la capacità di coinvolgere il destinatario, grazie alla fusione di immagini, testo, video e link presenti nel messaggio.

Gli SMS Multimediali sono per giunta utili come:

Landing page. Un vero e proprio mini-sito già ottimizzato per la navigazione da smartphone e tablet. La pagina web si costruisce dalla piattaforma, in cui si trova tutto l’occorrente per una comunicazione diretta alla vendita: immagini , testo , pulsanti , mappe e video estratti da YouTube.

Modalità link. Tale funzione prevede l'invio di un link che indirizzerà ad una landing page, ovviamente compatibile con i dispositivi mobili.

SMS Multimediali: il grande vantaggio del multimediale su una piattaforma mobile

Con il messaggio multimediale, il destinatario può dunque interagire in maniera attiva con i contenuti che gli abbiamo inviato al prezzo di un semplice SMS!

Per creare e inviare SMS multimediali basta accedere al proprio pannello, scegliere un template e inserire immagini, testi, logo e pulsanti.

Vi spieghiamo il concetto con un esempio più pratico: Tropical è un ristorante a Sperlonga (in provincia di Latina) che invia messaggi ai clienti, per avvisarli di menù speciali o eventi particolari. L’SMS Multimediale in questione contiene il logo del ristorante, il menu, un invito all’azione (“chiama” o “invia un sms”) e la mappa interattiva che spiega come raggiungere il locale.