Sky ha preparato per tutti gli abbonati una stagione autunnale ricca come non mai, sotto il punto di vista dei contenuti televisivi. Le esclusive a disposizione degli utenti sono molto numerose, a partire dagli eventi dedicati a calcio e sport, tra Serie A, Champions League, motori e tanto altro. In aggiunta alla classica opzione satellitare, questa la novità, i clienti potranno beneficiare anche delle promozioni per il digitale terrestre.

Sky, prezzi al ribasso per il Calcio con l’offerta digitale terrestre

Da tempo Sky è presenta anche sul digitale terrestre, con i suoi principali canali relativi proprio a Sport e Calcio. La principale differenza tra satellitare e DTT sta nei prezzi: gli abbonati che scelgono il digitale potranno risparmiare qualcosa in più sul loro piano mensile. Allo stato attuale, ad esempio, l’offerta per i contenuti sportivi e calcistici ha un valore di 34,90 euro ogni trenta giorni.

Alla promozione potranno accedere non soltanto i nuovi clienti, ma anche tutti gli utenti storici della pay tv. In associazione a questo piano, come servizio extra, i clienti che scelgono il digitale terrestre avranno accesso anche al servizio Sky Go. Con l’app streaming, sarà possibile quindi avere i propri eventi preferiti, anche in mobilità, fuori casi, su dispositivi come smartphone, tablet e pc Mac o Windows.

A completare ancora le iniziative di Sky per i contenuti in digitale terrestre c’è un ulteriore servizio extra. Gli abbonati, infatti, potranno accedere direttamente in maniera gratuita a tutti i canali Cinema facenti parte del vecchio pacchetto di Mediaset Premium.