Negli anni Netflix ha accompagnato i weekend e le notti insonni di milioni di persone in tutto il mondo. Nel periodo di quarantena legato ai diversi Lockdown, quest’ultimo è diventato un vero e proprio amico immaginario per tutti gli utenti che, stando a quanto rilevato, sono aumentati vertiginosamente.

Nonostante ciò, però, l’emergenza sanitaria non ha di certo frenato il colosso Americano che, ai primi accenni di ripresa, si è dedicato da subito alla realizzazione di tutti i titoli lasciati ancora in sospeso. Fra questi, quindi, troviamo Lucifer, Stranger Things e The Witcher. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e The Witcher: Netflix torna sui set, ecco le ultime novità in arrivo

Da diverso tempo, ormai, Netflix ha già predisposto l’arrivo dei nuovi episodi di Lucifer i quali, come ben sappiamo, andranno a completare e terminare la tanto apprezzata quinta stagione. Ciononostante, però, non è possibile dire lo stesso per Stranger Things e The Witcher, i quali hanno appena iniziato a preparare i set per le riprese.

Per quanto riguarda Stranger Things, nel mese di Settembre il cast è ufficialmente tornato sul set, proprio come preannunciato sui profili social dei protagonisti. Le riprese verranno quindi svolte in Georgia ma, per quanto riguarda le ambientazioni viste nel primo tesser, bisognerà attendere tempi migliori.

Terminiamo infine con The Witcher. In questo caso, purtroppo, la situazione pare essere leggermente più complicata; le riprese, di fatto, non sono ancora iniziate, il che ha decisamente allungato i tempi previsti per la lavorazione dei contenuti. Alcune indiscrezioni, inoltre, sembrerebbero confermare che The Witcher non arriverà prima dell’estate 2021.