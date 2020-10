Come ormai sappiamo il prossimo Prime Day di Amazon inizierà martedì 13 ottobre e continuerà anche nella giornata di mercoledì. Le giornate di sconti che solitamente si tengono ad inizio estate sono state rimandate causa pandemia.

Ma non sono solo le date a cambiare, ci sono altre due ragioni per cui questo Prime Day sarà il migliore di sempre. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’imminente evento atteso in tutto il mondo.

Il Prime Day 2020 di Amazon sarà il migliore di tutti

Il primo motivo è che vista la situazione molto particolare che stiamo tutti vivendo è ancora difficile dire cosa sarà del Black Friday. Questa incertezza ha spinto Amazon ad una decisione molto particolare, guidata probabilmente anche dalla nuova data che è stata trovata: le offerte Amazon per il Prime Day saranno le migliori da qui alla fine del 2020.

I prodotti scontati per queste due giornate non li troverete mai in offerta su Amazon a prezzi più bassi di quelli del Prime Day. Nel migliore dei casi l’offerta sarà la stessa. Se quindi il Black Friday avverrà regolarmente allora le offerte potrebbero essere al massimo le stesse, ma non migliori. Questo potrebbe spingere molti a fare alcuni dei loro acquisti per il Natale in queste date.

Per questo motivo l’azienda ha esteso la possibilità di fare il reso per questi prodotti fino al prossimo 31 gennaio 2021. Questo vi darà quindi tempo per lasciare a chi riceverà in dono il vostro acquisto di decidere che non fa per lui e procedere quindi con un reso.