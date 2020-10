Il colosso di Mountain View Google ha recentemente presentato il nuovo Chromecast con Google TV, dove ogni TV diventa smart con questo dispositivo, da collegare attraverso l’ingresso HDMI alla TV.

Il nuovo dispositivo è dotato di telecomando, con Google Assistant integrato, arrivare subito ai propri contenuti preferiti è molto facile. Non mancano due pulsanti dedicai a Netflix e YouTube. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google ha presentato il nuovo Chromecast con Google TV

Il nuovo Chromecast offre molte funzionalità che non sono mai esistite su un Chromecast prima, come un telecomando completo e un nuovissimo software Google TV che semplifica la ricerca di film e programmi TV. E si collega a tutti i tipi di servizi, come Hulu, HBO Max, Netflix e Disney +.

Come anticipato, a renderlo così interessante è anche l’interfaccia utente Google TV, che porta l’interazione su un nuovo livello grazie a un’interfaccia migliorata e a un’interazione con lo smartphone decisamente interessante. Ad esempio, è possibile segnare in qualsiasi momento, sul proprio dispositivo mobile, un contenuto che ci piace per poi ritrovarlo direttamente sulla TV, una volta a casa.

Il nuovo Chromecast è semplicissimo da usare. Basta collegarlo alla porta HDMI del televisore e accenderlo. Il software Google TV ha sette opzioni di menu nella parte superiore dello schermo che sono davvero semplici: Cerca, Per te, Dal vivo, Film, Programmi, App e Libreria. Fornisce anche consigli basati su programmi o film che hai guardato. Soprattutto, non ha pubblicità, come fanno Roku e Amazon.

Di nuovo è presente un pulsante per la ricerca vocale, un tasto Home, un tasto Indietro, una barra circolare omnidirezionale per spostarsi tra le app e pulsanti dedicati per avviare YouTube e Netflix. È inoltre possibile modificare gli ingressi TV o regolare il volume dal telecomando. Inoltre c’è un pulsante vocale poiché si sincronizza direttamente con l’Assistente Google, proprio come una Fire TV può attingere ad Amazon Alexa.

In Italia, il dispositivo arriva a un prezzo di 69.99 euro e si può preordinare già da oggi su Google Store nei colori Bianco ghiaccio, Pesca e Azzurro Cielo. Le spedizioni partiranno da metà ottobre, quando si potrà comprare anche da Unieuro, Mediaworld, TIM, Euronics, Expert e Trony.