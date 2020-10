Come tutti sanno, rispetto a diversi anni fa ormai in quasi tutte le abitazioni è presente una linea Internet. La suddetta è diventata una vera e propria priorità in tutto il mondo, e sembra che la sua diffusione stia crescendo sempre di più con il passare degli anni cambiando lo stile di vita di tutti quanti. I motivi da poter elencare sono davvero tanti, tutti oramai hanno uno smartphone sempre attivo e connesso tramite una connessione Internet Wi-Fi per qualsiasi motivo di studio, lavoro o svago.

Dunque, avere una connessione ad Internet nella propria abitazione diventa davvero importante ed è il fulcro di tutto quello che c’è da fare durante la giornata. Tuttavia, spesso capita che il segnale Wi-Fi non arrivi in determinate zone della casa e urge un potenziamento. Evitate procedure complicate, con una lattina di birra vuota, di Coca-Cola o qualsiasi altra lattina, è possibile potenziare il segnale. Scopriamo di seguito la procedura.

Connessione Wi-Fi: scopriamo di seguito come potenziarla efficacemente

Per iniziare abbiamo bisogno di una lattina, ad esempio di birra, vuota da 500 ml; forbici per tagliare il metallo, cutter o un grosso coltello; nastro biadesivo.

Dobbiamo lavare la lattina bene e asciugarla. Rimuovere la linguetta nella parte superiore. Con il cutter, con attenzione, tagliare la parte inferiore stracciandola completamente. Tagliare poi la parte superiore, quella con l’apertura, facendo attenzione a non levarla completamente. Con le forbici fare un taglio in linea retta sulla lattina, in questo modo sarà completamente aperta, e modellarla dandogli una forma concava. Fatto ciò, ora dovrete applicarla al router. Bisognerà inserire l’antenna del router nel foro della lattina, dove c’era la linguetta. Darle un sostegno laterale in modo tale che possa stare in equilibro. Può bastare anche un portapenne oppure fissarla sulla base del modem con un nastro biadesivo. Dopo aver fatto ciò avete il vostro segnale Wi-Fi potenziato.