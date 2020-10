WindTre è il provider che, anche in questo mese di Ottobre, garantisce importanti iniziative e promozioni ai suoi abbonati. Il provider mette a disposizione di tutti i futuri abbonati tariffe molto convenienti, sulla scia delle proposte già avanzate nella scorsa estate. Negli store dell’operatore, ad esempio, sarà ancora possibile attivare la promozione WindTre Star+.

WindTre batte sia TIM che Iliad: la promo da 100 Giga è ora la migliore

La WindTre Star+ prevede un pacchetto all inclusive caratterizzato da un prezzo di rinnovo low cost. Per quanto concerne le soglie per la navigazione internet, gli abboanti potranno beneficiare di 100 Giga. A questo servizio si aggiungono poi chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a chiunque. Per il costo di rinnovo, gli abbonati dovranno corrispondere una spesa fissa mensile pari a 7,99 euro.

La tariffa che WindTre ha deciso di mettere a disposizione di tutti i nuovi abbonati è una classica promozione winback. Potranno accedere a tale iniziativa, quindi, tutti gli ex clienti dell’operatore o tutti gli attuali abbonati di altri gestori che si avvalgono della portabilità del numero. Per l’operazione di portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.

WindTre Star+ rappresenta ad oggi una valida alternativa sia alle promozioni di Iliad che di TIM. Con particolare riferimento all’operatore francese, è bene sottolineare la presenza di una ricaricabile com la Flash 100. Ebbene, WindTre supera anche questa tariffa di Iliad: a parità di contenuti (minuti no limits e 100 Giga), il provider arancione garantisce un inferiore costo di rinnovo.