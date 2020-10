Basta una nuova app gratuita per accedere al WiFi Gratis proposto su scala nazionale dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Non è una chimera ma una solida realtà confermata dal progetto che tiene impegnati TIM, Infratel S.p.A. ed istituzioni a più livelli. Gli utenti possono navigare creando un semplice account con una velocità ragionevole e nessun costo dal proprio dispositivo Android ed iOS. Ecco come funziona la rete di ultima generazione illimitata e Free per sempre.

WiFi Italia: ecco la rete Internet Gratis da usare in casa e fuori casa dal proprio smartphone

Creando un semplice account in pochi secondi tramite la nuova app WiFi Italia è possibile accedere agli attuali punti di accesso pubblici che sono paralleli al progetto di “solidarietà digitale” previsto nelle strutture sanitarie per oltre 5000 access point. Allo stato attuale ben 357.725 utenti navigano in rete fino a 30 Mbps grazie al supporto digitale fornito da 3.158 Comuni.

Non esiste un limite temporale di connettività con le persone che devono soltanto scaricare l’app, fare il login e scegliere la rete a cui connettersi. Tutto Gratis grazie alla nuova piattaforma tecnica gestite dal MISE e concessa tramite il software reperibile in Google Play ed App Store.

Attraverso questa nuova possibilità possiamo avere un filo di collegamento con la rete senza passare per le antenne degli operatori principali di tipo reale e virtuale. Utile nel caso in cui ci si trovasse impossibilitati ad utilizzare le offerte degli operatori TIM, WindTre, Vodafone, Iliad, MVNO ed altri. E voi avete avuto modo di testare la nuova rete WiFi Italia? Fateci conoscere la vostra esperienza utente con il nuovo livello di connettività WiFi mentre proseguono i lavori per ampliare l’infrastruttura.