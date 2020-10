Il SottoCosto lanciato nel periodo da Unieuro riesce a rendere davvero felici gli utenti, al suo interno trovano posto innumerevoli sconti e prezzi fortemente interessanti, tramite i quali è molto più semplice pensare di acquistare la tecnologia di alto livello.

La campagna promozionale corrente, come accade di solito con Unieuro, è da considerarsi disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che decidono di acquistare senza muoversi da casa, possono comunque affidarsi alla spedizione gratuita, solo nel momento in cui spenderanno più di 49 euro, indipendentemente dal prodotto o dalla categoria merceologica coinvolta. Il SottoCosto è da sempre una promozione speciale, ma è anche vero che è abbastanza limitata in termini di disponibilità quantitative in negozio; per questo motivo si raccomanda sempre la più rapida decisione possibile.

Volantino Unieuro: gli sconti sono davvero speciali ed unici

Il prezzo più interessante di tutta la campagna promozionale riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S20+, il top di gamma assoluto della serie Galaxy S del 2020, originariamente proposto al pubblico addirittura ad oltre 1000 euro. Oggi gli utenti lo possono acquistare con un esborso di soli 699 euro, naturalmente in versione no brand.

Discorso simile per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition con processore Qualcomm Snapdragon, appena sbarcata sul mercato italiano. Il suo prezzo finale corrisponde a soli 649 euro.

Il volantino Unieuro lo abbiamo elencato poco sotto, troverete tutti i prezzi e le migliori offerte.