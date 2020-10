Trony segue l’andamento del mercato italiano, proponendo a sua volta una campagna promozionale che punta sicuramente ad invogliare il consumatore ad acquistare determinati prodotti di tecnologia, precedentemente selezionati dall’azienda stessa.

Tutti coloro che vorranno avvicinarsi al volantino Trony che andremo a descrivere, devono sapere che risulta essere valido solamente nei negozi di proprietà dei soci dislocati in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana e Piemonte (si aggiunge anche il paese di Affi). Non sono raggiungibili sul sito ufficiale o altrove.

Trony: tantissimi sconti fanno sognare gli utenti

L’idea di Trony non si discosta assolutamente da quanto stiamo vedendo presso Euronics, l’utente ha la possibilità di recarsi in negozio e scegliere un qualsiasi prodotto (anche più di uno), spendendo una cifra totale che supera i 499 euro.

A questo punto, nel momento in cui arriverà direttamente in cassa, potrà decidere a sua volta di aggiungere altri 99 euro, e tornare a casa con uno dei 5 prodotti pre-selezionati da Trony stessa.

Innumerevoli sono i dispositivi effettivamente in promozione, non mancano sicuramente top di gamma decisamente recenti, come Samsung Galaxy S20 FE, ma anche soluzioni più economiche, del calibro di Motorola G9 Play, Oppo A52, Samsung Galaxy A51, Motorola E6 Play o Samsung Galaxy a21.

Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati solamente nei punti vendita indicati tra le pagine del volantino trony. Per maggiori informazioni invitiamo alla visione delle immagini sottostanti, inserite come galleria fotografica (apritele per vederle in alta definizione).