Allo stato attuale, nonostante una evidente ripresa per la circolazione del Covid in Italia, le attività scolastiche sono svolte in presenza. A causa di questo periodo di transizione e di convivenza con l’emergenza sanitaria, però, non è esclusa dalla programmazione di scuole ed università la famosa didattica online. A tal proposito, vi mostriamo oggi una determinate tariffa che TIM render disponibile per i suoi clienti

TIM per la didattica online: internet senza limiti sulle app principali

Tutti gli studenti che hanno un piano già attivo con scheda TIM potranno scegliere di attivare la promozione eLearning Card. La tariffa è disponibile già da un po’ a listino e mette a disposizione degli abbonati Giga illimitati da poter usare con le app più importanti per la didattica a distanza. TIM prevede piena compatibilità della eLearning Card con servizi quali Office 365, Zoom, Microsoft Teams, Google Suite for Education e tanti altri.

Attivare questa promozione è inoltre molto semplice. Tutti coloro che hanno credenziali per il sito ufficiale di TIM, dovranno collegarsi con il portale TIMparty ed entrare nella sezione riservata della propria area personale. Nella pagina principale del sito TIMparty, si dovrà selezionare la voce VANTAGGI TIM. La tariffa eLearning Card sarà ben visibile: per l’attivazione basterà effettuare una rapida procedura guidata.

In base alle attuali condizioni, chi attiva eLearning Card potrà beneficiare di internet senza limiti sulle app più importanti di didattica online per un anno. Al termine dei dodici mesi, l’offerta sarà disattivata senza opzioni per il rinnovo sul proprio profilo tariffario.