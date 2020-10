Il colosso sudcoreano Samsung ha intenzione di svelare a breve per il mercato indiano un nuovo smartphone medio di gamma, ovvero il prossimo Samsung Galaxy M31 Prime Edition. Quest’ultimo è stato già oggetto di numerose indiscrezioni e leaks ma ora il noto store online Amazon ci ha rivelato il prezzo di vendita ufficiale.

Ecco il prezzo di vendita del prossimo Galaxy M31 Prime Edition

Qualche giorno fa erano trapelate in rete numerosi informazioni riguardanti la futura scheda tecnica di questo device ma ora, come già accennato, è trapelato online addirittura il prezzo di vendita ufficiale. Il nuovo Samsung Galaxy M31 Prime Edition verrà distribuito ufficialmente in India attraverso il noto e-commerce Amazon e proprio quest’ultimo ha rivelato il prezzo.

Stando a quanto riportato sul sito, il nuovo device medio di gamma di Samsung verrà distribuito sul mercato mobile in diversi tagli di memoria con ovviamente differenti prezzi. La versione con 6 GB di RAM e 64 GB di storage dovrebbe essere distribuita ad un prezzo di circa 190 euro al cambio. Per quanto riguarda la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno, al momento non vi è nulla di certo, ma è possibile immaginare che verrà distribuita ad un prezzo di circa 220-230 euro al cambio.

Staremo a vedere quale sarà effettivamente il costo della versione da 6/128 GB. Nel frattempo, vi ricordiamo che nei giorni scorsi sono trapelate numerose specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy M31 Prime Edition. Ve le riassumiamo qui di seguito.