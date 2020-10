Rabona Mobile ha lanciato lo scorso 9 Ottobre 2020 alcune sue nuove offerte ricaricabili, anche per il suo brand secondario Sì,Pronto!?! by Rabona. Si tratta delle offerte Rabona Stadio, TOP Player e Prima PLUS.

Le offerte sono già disponibili nelle pagine di trasparenza tariffaria e nei siti dell’operatore e del suo brand secondario. Andiamo a scoprire insieme il bundle completo di ciascuna offerta.

Rabona Mobile: nuove offerte per l’operatore

La prima offerta è Rabona Stadio, che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 120 Giga di traffico dati al prezzo di 9.99 euro al mese. L’offerta, disponibile online e nei punti vendita autorizzati, è attivabile in portabilità da qualsiasi operatore, ad eccezione di Vodafone. Non prevede alcun costo di attivazione, mentre la SIM costa 19.99 euro invece di 25 euro.

La seconda offerta di Rabona, lanciata, è TOP Player, che prevede invece ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 Giga al prezzo di 13.99 euro al mese. L’offerta prevede un costo di attivazione di 1 euro e anche in questo caso si tratta di una proposta operator attack dedicata a tutti i clienti che passano a Rabona Mobile da qualsiasi operatore, a parte Vodafone.

Come già accennato, l’operatore ha lanciato una sua nuova offerta anche per il brand secondario Sì, Pronto!?! by Rabona, chiamata Prima Plus che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 80 Giga di traffico dati al prezzo di 8.99 euro al mese, sempre in 4G. Anche in questo caso, il costo di attivazione è di 1 euro e l’offerta è sempre attivabile dai clienti che richiedono la portabilità da qualsiasi altro operatore, ad eccezione di Vodafone. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.