Play Store: il regalo per gli utenti Android 4 titoli a pagamento gratis

Discutere una piattaforma come Android avrebbe dell’incredibile soprattutto visto ciò che il colosso è riuscito a raggiungere in questi anni. Oltre alla grande notorietà, è arrivata la vetta in classifica e soprattutto una grande cornice di utenti che usano in pianta stabile il robottino verde.

Il merito è di tutto ciò che la piattaforma offre: versatilità, comodità e soprattutto fluidità. Queste caratteristiche sono importantissime visto che la battaglia con Apple e iOS continua, ma allo stesso tempo non c’è paragone se si prende in esame un aspetto: il Play Store di Google. Il noto market è riservato ai soli utenti Android, i quali sanno perfettamente di trovare tutto al suo interno tra app e giochi. Qui ci sono contenuti a pagamento e gratis ma oggi è giornata di grandi offerte. Diversi titoli infatti possono essere scaricati gratuitamente per un tempo limitato.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: sul Play Store solo per oggi ci sono dei titoli a pagamento offerti gratis

Nell’elenco che trovate direttamente qui sotto è possibile trovare app e giochi a pagamento che solo per questa giornata e per poche altre saranno scaricabili gratis. Ovviamente in corrispondenza dei titoli ci sono anche i link diretti per effettuare il download dal Play Store di Google. Fate presto a scaricare tutto.