Oppo ha brevettato un nuovo smartphone che sembra distinguersi dai device degli ultimi tempi per via del particolare display adottato dall’azienda. Il documento, depositato lo scorso anno, ha ricevuto l’approvazione dunque non è da escludere la possibilità di poter presto assistere al lancio del nuovo dispositivo in questione, che sembra esser disponibile in ben quattro varianti dal design differente.

Oppo: un brevetto mostra uno smartphone con display particolarmente curvo e fotocamera sotto il pannello!

La caratteristica emersa dal brevetto depositato dall’azienda che più attira l’attenzione riguarda il display dello smartphone pensato da Oppo. Il documento, che mostra ben quattro varianti del dispositivo a cui facciamo riferimento, mostra infatti un display particolarmente curvo, ma non solo. Dal documento sembra che l’azienda abbia intenzione di dotare il suo smartphone di una tecnologia recentemente acclamata anche da aziende come Huawei e Xiaomi. Anche Oppo sembra infatti aver deciso di inserire la fotocamera frontale sotto il display.

La scelta di Oppo di porre la fotocamera frontale sotto il pannello anteriore accostata alla decisione di creare un display curvo abbastanza evidente consente di usufruire di una vasta superficie che, in questo caso, va a occupare anche i bordi laterali. Da ciò la decisione di Oppo di spostare i tasti dedicati al volume nella parte posteriore del dispositivo che, inoltre, accoglie un comparto fotografico costituito da tre sensori.

Non sono ancora disponibili informazioni particolari sulle specifiche tecniche degli smartphone brevettati dall’azienda che potrebbe comunque decidere di abbandonare il progetto. Presto arriveranno sicuramente nuove indiscrezioni che forniranno dettagli interessanti.