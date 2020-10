C’è chi si è già messo a discutere sulla futura MIUI 13 ma nel concreto è tempo della MIUI 12.1 e di quelle che son le novità confermate con il nuovo aggiornamento. Si stabilisce una roadmap precisa di concessioni a partire da coloro che sono entrati a far parte del circuito di beta testing.

Tante le novità per una build al momento confermata a senso unico per i detentori di Xiaomi Mi10 Pro Global, ovvero l’ultima versione del top di gamma cinese concesso a livello internazionale. Ultimamente è arrivata anche per la versione Standard de medesimo device con l’attesa che cresce in vista di un annullamento delle attese. Siamo sulla buona strada. Ecco quali sono le novità in mano ai primi utenti.

MIUI 12.1: ecco le novità della nuova ROM per Xiaomi e Redmi

Diverse sono le importanti novità della nuova versione del sistema operativo personalizzato Android. Le principali arterie vengono riscritte per quanto riguarda, quindi, grafica e funzioni per le quali abbiamo un’anteprima assoluta dall’elenco che segue.