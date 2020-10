Tra le smart band più apprezzate dagli utenti, sia per via delle sue ottime funzionalità, che per il design e il prezzo molto allettante, c’è senza dubbio la Mi Band 5. Al giorno d’oggi si tratta ancora di uno dei prodotti di maggior successo in casa Xiaomi e nel mondo dei dispositivi indossabili. L’azienda, prendendo come base del proprio lavoro il successo della Mi Band 4, è riuscita a realizzare e metter in vendita un prodotto superiore, diventato un altro assoluto best buy.

Se desiderate comprarla da tempo, ma aspettavate la promozione giusta, i vostri desideri si sono appena avverati. Poco prima del Prime Day di Amazon la Mi Band 5 è stata messa in offerta sul famosissimo e-commerce dai 40 euro del prezzo di listino a 33,99€ nel momento in cui stiamo scrivendo: un’offerta veramente allettante, che vi permetterà di ricevere il prodotto in pochissimo tempo con una garanzia estremamente sicura. Il prezzo varia in continuazione e tra poco potrebbe cambiare nuovamente. Non ci pensate troppo, perché da un momento all’altro potrebbe tornare al prezzo di listino, vanificando questa incredibile offerta.

Se vi siete persi le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, eccole riportate qui di seguito.

Le caratteristiche di Mi Band 5

La smart band prodotta da Xiaomi è dotata di un display da 1.1″ Amoled con un tasto frontale per la gestione e l’interazione con l’intero dispositivo. Invece, le sue funzioni principali sono le seguenti: un sensore a sei assi per la misurazione del movimento, un sensore di rilevazione del battito cardiaco PPG. Potrete anche selezionare svariate modalità di rilevazione dell’attività motoria, mentre la batteria è in grado di durare addirittura la bellezza di 14 giorni con il supporto per la ricarica magnetica, molto utile e comodo rispetto alla precedente modalità.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e, se l’avete già acquistata, come vi state trovando! Continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento sul prezzo e nessuna delle ultime novità nel mondo tecnologico.